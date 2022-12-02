Николаевский академический драматический театр отпраздновал 100 лет - вопреки войне!

Первого декабря Николаевский художественный академический драматический театр отметил свое 100-летие. Несмотря на крайне сложные условия, в которых находится город Николаев и его люди, событие было замечено общественностью.

В рамках торжественного мероприятия состоялось спецгашение почтовой марки и художественного конверта «Отстроим театр вместе». Напечатанное изображение марки – это композиция, сочетающая в себе современный вид театра и реалии войны. На штемпеле изображены два якоря и надпись «Николаевщина – паруса Украины».

В непростые времена театр отмечает знаменательный юбилей. Прямо сейчас творится история страны. Но ведь и сам театр имеет незаурядную биографию. Вот основные её вехи.

В 1881 г. мещанин Карл Монте построил фасадом на Рождественскую улицу (ныне – Лягина) первое в Николаеве специализированное театральное здание. Руководил строительством автор проекта Теофил Брусницкий. Зрительский зал театра состоял из 350 мест партера и амфитеатра, 36 лож бенуара и бельэтажа, галереи. В 1894 г. театр был приобретен купцом Яковом Шеффером. Новый владелец театра в 1898 г. перестраивает его: был увеличен зрительный зал, по-новому оборудована сцена, появилось еще одно фойе, вместо галереи – галерка. Театр стал вмещать 1310 зрителей.

На сцене с гастролями выступали знаменитости того времени: М. Щепкин, М. Савина, М. Ермолова, В. Комиссаржевская, братья Адельгейм, А. Южин-Сумбатов, М. Дальский, Ф. Шаляпин, К. Марджанов, А. Яблочкина, В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, П. Стрепетова и др.

Неисчерпаемой любовью николаевцев пользовался театр украинских корифеев М. Кропивницкого, М. Старицкого, И. Карпенко-Карого, М. Заньковецкой, М. Садовского, П. Саксаганского, М. Садовской-Барилотти.

Знаменитая труппа корифеев 14 марта 1900 г. впервые в Николаеве исполнила оперу М. Аркаса «Екатерина». Первые в городе синематографические сеансы также проходили в театре Шеффера. С началом революции 1917 г. здание театра использовали для разнообразных собраний.

Постоянной труппой театра постановлением Николаевского городского совета от 3 января 1935 стал передвижной драматический театр «Шахтерка Донбасса», созданный в 1922 г. в Луганске известным театральным деятелем Григорием Свободиным. Первым директором нового театра стал Абрам Вайсенблюм, главным режиссером – Евгений Венгре. Репертуар первого стационарного театра составляли как спектакли «Шахтерки Донбасса», так и новые: «Интервенция» Л. Славина, «Аристократы» М. Погодина, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Волки и овцы» и «Гроза» А. Островского и т.д.

Известие о начале Второй мировой войны застало коллектив театра на гастролях в Полтаве. А 2 августа 1941 г. труппу эвакуировали на Урал. За 27 месяцев пребывания на Урале коллектив театра выпустил 27 премьер, сыграл более 400 представлений. 216 концертных программ было показано в воинских частях, госпиталях. В Николаев коллектив вернулся в 1944 году.

60-е – 70-е гг. – время поиска режиссера-лидера, руководителя, который избрал бы верное направление для дальнейшего творческого развития коллектива. Яркую творческую жизнь театра с 1982 по 1987 гг. обеспечил новый главный режиссер Николай Коваль. Разноплановый многотематический репертуар, открытие малой сцены, которая в течение пяти лет радовала зрителя премьерами, успехи актерской режиссуры, восстановлена ​​традиция творческих встреч – таковы были достижения коллектива под уверенным руководством М. Коваля.

80-е и 90-е гг. объединяет творчество режиссера, возглавлявшего коллектив десять лет и за это время создавшего ему устойчивый имидж театра, остро реагирующего на проблемы и неурядицы общества. Анатолий Литко стал творческим руководителем театра. В этот период появились спектакли, ставшие значимыми наследиями коллектива: «Олимпийки» А. Галина, «Игра теней» Ю. Эдлиса, «Поминальная молитва» Г. Горина и т.д.

После бурных 90-х коллектив возглавил Николай Кравченко. Театр был выведен на новый творческий и финансовый уровень, возобновилась гастрольно-фестивальная деятельность.

В 2002-2004 гг. проведен ремонт-реконструкцию здания театра – памятники истории и архитектуры XIX в. В 2009 г. театру был присвоен почетный статус «Академический».

В 2006 г. начато проведение Театрального фестиваля Международного Черноморского клуба «HomoLudens» («Играющий человек»). В этот период появились спектакли, ставшие весомыми творческими достижениями театра: «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Руководство для желающих жениться» по произведениям А. Чехова, «Верона: еще одна история любви» Г. Горина, « Лесная песня» Леси Украинки, «Страсти по Торчалову» М. Воронова, «Дни Тараса» по Т. Шевченко, «Дракон» Е. Шварца и т.д.

Новая веха в истории театра началась в апреле 2017 г. – коллектив возглавил директор-художественный руководитель Артем Свистун. Период преобразований – хозяйственных, организационных, творческих – принес много положительных перемен.

Инициирована традиция летних театральных сезонов. 1 июня 2017 г. была открыта сценическая площадка в сквере театра, 27 марта 2018 г. – малая сцена, 14 сентября – камерная сцена в аrt-центре. В обновленном аrt-центре размещен также интерактивный музей истории, библиотека театральной литературы, видеотека спектаклей театра. 19 декабря 2020 года открыта уникальная в Украине детская игровая «Комната театральных профессий».

С 2018 г. на базе театра работает театральная школа-студия. Театр стал подлинным культурным центром города. В фойе проходят выставки работ художников и фотохудожников города и области. Люди с особыми потребностями также приобщаются к посещению театра – для них созданы все необходимые условия: кнопка вызова у кассы, пандусы, тактильные таблички со шрифтом Брайля, специальная санитарная комната, парковка автотранспорта.

Репертуар театра поражает разнообразием. Афишу составляют представления по произведениям украинской и мировой современной и классической драматургии. К созданию постановок приобщаются украинские и зарубежные режиссеры: М. Косьцюлек (Польша), Й. Бузиляускас (Литва), К. Гогидзе(Грузия), М. Яремкив, С. Чверкалюк, Е. Тищук, Л. Сомов, П. Гатилов, Е. Олейник, К. Богданова, А. Карай, К. Гросман и др. Проводятся уникальные мероприятия: "Ночь в театре", "Все ради любви", "Все ради женщин", "Божоле", "Смеюсь и плачу над собой", театральные квартирники на камерной сцене. В 2020 году начат проект «Осенний театрон» – показ спектаклей под открытым небом на исторических местах Николаевщины. 2021 г. фестиваль «Homo Ludens» был посвящен 30-летию Независимости Украины, состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве с театрами Молдовы, Болгарии, Грузии, Литвы.

24 февраля театр вынужденно прекратил показ спектаклей из-за начала полномасштабного вторжения в Украину российских захватчиков. Мужчины-актеры вступили в ряды Вооруженных Сил Украины. Часть коллектива выехала в более безопасные регионы, а оставшиеся – охраняли театр, памятник архитектуры XIX в., сторожили, занимались волонтерской деятельностью – шили флаги Украины, балаклавы, дождевики для защитников государства; поддерживали бывших работников театра преклонных лет – оказывали гуманитарную помощь. К Всемирному дню театра 27 марта была сформирована творческая группа, участники которой в короткие сроки создали две театрализованные концертные программы: «Все будет Украина!» и «Мы – украинцы!» Театр живет, несмотря на то, что здание попало под обстрел и повреждено. Работает сцена в укрытии, состоялся ряд благотворительных показов для вынужденных переселенцев, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, волонтеров, стариков.

15 июля на сессии Николаевского областного совета было принято решение о переименовании театра, регистрационные документы были получены 28 июля в День Украинской Государственности. Новое название звучит следующим образом: Николаевский академический художественный драматический театр (Mykolayiv Academic Art Drama Theatre). Установлена ​​историческая справедливость: теперь сезоны берут свой отсчет из далекого 1881 г., когда впервые в Николаеве на профессиональной сцене театра Монте был представлен первый спектакль и в 1922 г., когда был создан коллектив «Шахтер Донбасса», который стал основой нашей труппы.

Начав отсчет времени с позапрошлого века, став настоящим центром культуры столетие назад, он, несомненно, достигнет новых горизонтов в мирной жизни, которая обязательно придет в Украину!

Источник: Сайт театра