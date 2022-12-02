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Общество / Власть и право

Появились новые возможности подачи заявлений на субсидию

17:19, 02 дек 2022
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С 1 декабря заявления о назначении субсидии принимают не органы социальной защиты населения, а сервисные центры Пенсионного фонда. И если еще вчера возможности подать заявление на назначение субсидии онлайн через Пенсионный фонд не было, то уже появилось.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

1. Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ;
2. Зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга;
3. В разделе «Коммуникации по ПФУ» выбрать «Заявление на жилищную субсидию или льготу» и нужный пункт (например, «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии» или «Заявление о перерасчете ранее назначенной субсидии»).

Количество вариантов для подачи заявления на назначение субсидии увеличилось. Как указано, такое заявление можно и в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Это значительно облегчает процесс получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку человек может обратиться за его назначением в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации.

Для тех людей, которым субсидии были назначены ранее, обращаться повторно в ПФУ не нужно – назначенные выплаты будут поступать получателям до конца отопительного периода. Обращаться в органы Пенсионного фонда при наличии назначенной субсидии нужно только в том случае, если возникли обстоятельства, влияющие на ее размер или право на выплату.

Подать заявление на назначение пособия по оплате ЖКУ можно не только лично, но и отправив соответствующее заявление и декларацию о доходах на почту ПФУ.

Источник: Пенсионный курьер


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