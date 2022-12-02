Украина вернула из плена ещё пятьдесят героев

Вчера 50 украинских героев вернулись домой из российского плена. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Возвращенные военнопленные – это защитники из Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Всего удалось вернуть 4 офицера и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Очередной обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.