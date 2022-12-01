Как в Украине могут поменяться тарифы на коммуналку

В Украине с 1 декабря повысили прожиточный минимум. Власти увеличили размеры минимальной зарплаты, пенсии и социальных выплат. Стало известно, какими будут тарифы на коммуналку.
Правительство зафиксировало тарифы на все коммунальные услуги. Мораторий на их повышение будет действовать до конца войны и полгода после отмены военного положения. Однако стоимость некоторых услуг ЖКГ в скором времени может измениться.
Электроэнергия
В Министерстве энергетики в октябре сообщили о продлении действия спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Поэтому в декабре стоимость света для украинцев останется прежней.
домохозяйства, которые используют менее 250 киловатт-часов в месяц, оплачивают их по тарифу 1,44 грн.
домохозяйства, потребляющие более 250 киловатт-часов – 1,68 грн.
Для юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, общежитий, гаражей, дачных кооперативов и религиозных организаций тариф составляет 1,68 грн за киловатт-час.
Вода
По закону, как холодная, так и горячая вода дорожать не будут. Однако тарифы за водоснабжение и водоотвод отличаются в зависимости от региона.
Днепроводоканал: 31,36 грн за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 грн / водоотвод – 17,30 грн);
Водоканал в Ужгороде: 42,86 грн (22,10/13,62 грн);
Николаевводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76 грн);
Полтававодоканал: 33,77 грн (13,74/14,40 грн);
Житомирводоканал: 37,54 грн (15,22/16,06 грн);
Херсонский водоканал: 30,67 грн (13,15/12,43 грн);
Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 грн (14,93/14,37 грн);
Черниговводоканал: 30,91 грн (12,97/12,79 грн);
Ровнооблводоканал: 32,59 грн (13,90/13,26 грн).
Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 грн (10,79/12,74 грн);
Черкассыводоканал: 27,65 грн (11,54/11,50 грн);
Киевводоканал: 30,38 грн (13,47/11,85 грн);
Хмельницкводоканал: 27,40 грн (11,81/11,02 грн);
Луцкводоканал: 27,98 грн (10,17/13,15 грн);
Днепроводоканал: 31,36 грн (15,13/11 грн);
Запорожский водоканал: 28,37 грн (14,84/8,80 грн);
Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 грн (13,32/13,89 грн);
Черновцыводоканал: 27,91 грн (14,93/8,33 грн);
Винницаоблводоканал: 25,72 грн (13,12/8,23 грн);
Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07 грн);
Тернопольводоканал – 36,70 грн (14,65/15,93 грн);
Львовводоканал: 25,88 грн (14,41/7,16 грн).
Газ
Нафтогаза, который обслуживает больше 12 млн украинцев выставил тарифы 7,96 грн за каждый кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков отличаются:
ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн;
ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;
ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн;
ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;
ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;
ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн;
ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.
Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что в апреле следующего года тарифы на газ могут быть пересмотрены. Чиновник назвал тарифы в 7,96 грн слишком низким.
Стоимость газа для производителей тепла (ТЭС) установлены до 30 апреля 2023 года, и Нафтогаз будет реализовать газ для промышленных потребителей по фиксированной цене. Поэтому местные власти не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения.
Вывоз мусора
С 1 декабря вывоз мусора подорожает для одесситов. Две из четырех компаний, которые предоставляют эту услугу, пересмотрели свои тарифы. Речь идет о перевозчике "Клиар-Сити" и фирме "Эко-Ренессанс". Вторая предусмотрена повышение цены на услугу почти в два раза – с 33 до 61,26 грн.
Источник: TUDAY