Как в Украине могут поменяться тарифы на коммуналку

В Украине с 1 декабря повысили прожиточный минимум. Власти увеличили размеры минимальной зарплаты, пенсии и социальных выплат. Стало известно, какими будут тарифы на коммуналку.

Правительство зафиксировало тарифы на все коммунальные услуги. Мораторий на их повышение будет действовать до конца войны и полгода после отмены военного положения. Однако стоимость некоторых услуг ЖКГ в скором времени может измениться.

Электроэнергия

В Министерстве энергетики в октябре сообщили о продлении действия спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Поэтому в декабре стоимость света для украинцев останется прежней.

домохозяйства, которые используют менее 250 киловатт-часов в месяц, оплачивают их по тарифу 1,44 грн.

домохозяйства, потребляющие более 250 киловатт-часов – 1,68 грн.

Для юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, общежитий, гаражей, дачных кооперативов и религиозных организаций тариф составляет 1,68 грн за киловатт-час.

Вода

По закону, как холодная, так и горячая вода дорожать не будут. Однако тарифы за водоснабжение и водоотвод отличаются в зависимости от региона.

Днепроводоканал: 31,36 грн за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 грн / водоотвод – 17,30 грн);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 грн (22,10/13,62 грн);

Николаевводоканал: 34,04 грн (14,61/13,76 грн);

Полтававодоканал: 33,77 грн (13,74/14,40 грн);

Житомирводоканал: 37,54 грн (15,22/16,06 грн);

Херсонский водоканал: 30,67 грн (13,15/12,43 грн);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 грн (14,93/14,37 грн);

Черниговводоканал: 30,91 грн (12,97/12,79 грн);

Ровнооблводоканал: 32,59 грн (13,90/13,26 грн).

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 грн (10,79/12,74 грн);

Черкассыводоканал: 27,65 грн (11,54/11,50 грн);

Киевводоканал: 30,38 грн (13,47/11,85 грн);

Хмельницкводоканал: 27,40 грн (11,81/11,02 грн);

Луцкводоканал: 27,98 грн (10,17/13,15 грн);

Днепроводоканал: 31,36 грн (15,13/11 грн);

Запорожский водоканал: 28,37 грн (14,84/8,80 грн);

Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 грн (13,32/13,89 грн);

Черновцыводоканал: 27,91 грн (14,93/8,33 грн);

Винницаоблводоканал: 25,72 грн (13,12/8,23 грн);

Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07 грн);

Тернопольводоканал – 36,70 грн (14,65/15,93 грн);

Львовводоканал: 25,88 грн (14,41/7,16 грн).

Газ

Нафтогаза, который обслуживает больше 12 млн украинцев выставил тарифы 7,96 грн за каждый кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков отличаются:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн;

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн;

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что в апреле следующего года тарифы на газ могут быть пересмотрены. Чиновник назвал тарифы в 7,96 грн слишком низким.

Стоимость газа для производителей тепла (ТЭС) установлены до 30 апреля 2023 года, и Нафтогаз будет реализовать газ для промышленных потребителей по фиксированной цене. Поэтому местные власти не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения.

Вывоз мусора

С 1 декабря вывоз мусора подорожает для одесситов. Две из четырех компаний, которые предоставляют эту услугу, пересмотрели свои тарифы. Речь идет о перевозчике "Клиар-Сити" и фирме "Эко-Ренессанс". Вторая предусмотрена повышение цены на услугу почти в два раза – с 33 до 61,26 грн.

Источник: TUDAY