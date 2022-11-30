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Культура / Кино

Netflix назвал новый сериал – рекордсмен проката

18:16, 30 ноя 2022
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Мистический детективный сериал Уэнздей за неделю после премьеры стал хитом и установил новый рекорд стриминговой платформы Netflіx. Это ремейк легендарной Семейки Адамсов от режиссера Тима Бертона.

Об этом сообщили в Twitter Netflіx.

Отмечается, что харизма главной героини - мрачной старшей дочери супругов Адамсов - Уэнздей очаровала киноманов и вывела ленту в топ. 

Сериал за неделю просмотрели 441 млн часов.

По сюжету, история о необычной семье разворачивается вокруг 15-летней Уэнздей. Она проблемный подросток.

IMDb оценил новую адаптацию в 8,5 балла из 10.


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