Netflix назвал новый сериал – рекордсмен проката

Мистический детективный сериал Уэнздей за неделю после премьеры стал хитом и установил новый рекорд стриминговой платформы Netflіx. Это ремейк легендарной Семейки Адамсов от режиссера Тима Бертона.

Об этом сообщили в Twitter Netflіx.

Отмечается, что харизма главной героини - мрачной старшей дочери супругов Адамсов - Уэнздей очаровала киноманов и вывела ленту в топ.

Сериал за неделю просмотрели 441 млн часов.

По сюжету, история о необычной семье разворачивается вокруг 15-летней Уэнздей. Она проблемный подросток.

IMDb оценил новую адаптацию в 8,5 балла из 10.