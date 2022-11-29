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Транспорт / Европа / Война

Украина возвращает международное сообщение со Словакией

23:58, 29 ноя 2022
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С 11 декабря возвращается международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице, что свяжет удобный хаб в Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии 🇺🇦🇸🇰

Да, ежедневно будут курсировать:

Поезд №960/961 Кошице – Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Поезд №962/963 в Кошице - Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Поезда будут проходить через станцию ​​Чоп: в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице.

для тех, кто едет в направлении Киева, подойдут рейсы поездов №60 Чоп – Киев (отправка из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород – Киев (отправка из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23);
для тех, кто следует за границу, подойдет поезд №45/46 Харьков – Ужгород (через Киев) – он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.
Билеты стоимостью от 363 грн. уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев, а всю сеть с возможными пересадками можно увидеть на https://uz-vezemo.com/eu-schedule/.

Источник: Укрзализныця


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