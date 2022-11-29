"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина возвращает международное сообщение со Словакией
В Изюме спасли от российских оккупантов 300-летнее Евангелие, изданное Мазепой
В войне против России погибли более ста защитниц Украины - Резников
Если главная елка в Киеве и будет, то какая - консультации продолжаются
Как украинцам за рубежом получить больничные и декретные выплаты
Украина миновала сложнейший этап после массированной атаки россиян на энергосистему
Бойтесь, враги: за вами наблюдают из космоса!
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Лучший подарок во время блэкаута
Президент Молдовы Майя Санду: "Россия погрузила нас во тьму"
100-летняя юбилярша с Волыни рассказала о рецепте долголетия
Ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать трибунал
Как делать ставки на спорт в БК Париматч по телефону PR
В Ужгороде высадили аллею в знак памяти о павших украинских героях
Прекмьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев
Беларусь растеряна: кругом вражеские песни - запрещена украинская "Отец наш - Бандера..."
Все новости
Война / Харьков / Общество / Главные новости

В Изюме спасли от российских оккупантов 300-летнее Евангелие, изданное Мазепой

21:56, 29 ноя 2022
78
Версия для печати

В Изюме Харьковской области работники краеведческого музея спасли от российских оккупантов 300-летнее Евангелие, которое издал гетман Иван Мазепа. Экспонат, как и другие ценные вещи из коллекции, подменили и спрятали.

Сотрудница музея Дина Листопад рассказала, что перед эвакуацией из города она вместе с коллегами спрятала самое ценное, что было в музее – Напрестольное Евангелие в серебряном с позолотой окладе 1707 года, изданное гетманом Иваном Мазепой. Женщина отметила, что за всю историю книжной печати оно выпускалось всего дважды.

Чтобы оккупанты не заметили исчезновение реликвии, музейщики прибегли к уловкам.

"Об этой книге знали многие люди, если бы эта информация дошла до оккупантов, они стали бы искать ее в музее. Поэтому мы поставили в витрину другую книгу. Мародеры и россияне не заметили разницы и таким образом коллекцию удалось спасти", – рассказала женщина.

Сейчас Евангелие находится под охраной военных.

В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского.

Источник:  УНН  со ссылкой на Суспільне


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще