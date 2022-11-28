Если главная елка в Киеве и будет, то какая - консультации продолжаются

Решение об установке главной ёлки пока всё равно находится под вопросом, хотя уже решено, что ставить её предполагается за счёт благотворителей, а не бюджета. Тем не менее, обсуждения ещё идут. А если она и будет, то без иллюминации.

Главная елка Украины обычно сияет 25 дней и создает дополнительную нагрузку на энергосеть Киева. За один день праздничное дерево потребляет 5,96 МВт электроэнергии. Об этом в Facebook сообщила компания Yasno.

"Сегодня была поставлена ​​точка в спорах по установлению главной елки страны. И, не знаем как вы, но мы радуемся решению об отсутствии иллюминаций на ней. Потому что это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А, следовательно, и уменьшить количество потребностей для отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Сияние елки в течение одного дня добавляет 5,96 МВт нагрузки на электросеть, а это целых 2% к существующему дефициту в столице. Как отметили, 12 многоэтажек потребляют столько же э/э за 1 час.

"Надеемся, что в нашем лагере тех, кто радуется отсутствию иллюминаций, станет больше украинцев", – добавили в Yasno.

Сначала в КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Впоследствии 18 ноября в КГГА отметили, что решение об установлении в Киеве главной елки страны будет принято после консультаций с силами обороны.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в столице не предусмотрены большие празднования, но символическая елка обязательно будет, и размещение небольших елок, для создания соответствующего настроения, планируется.

Президент Folk UkraineИ Игорь Добруцкий ранее сообщил, что если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установления ее макета возле Музея истории Киева.

Источник: УНН