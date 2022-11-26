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Как украинцам за рубежом получить больничные и декретные выплаты
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Здоровье / Война / Общество

Как украинцам за рубежом получить больничные и декретные выплаты

23:20, 26 ноя 2022
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Несмотря на вынужденную эвакуацию за границу из-за полномасштабной войны, украинские работники имеют право получить больничные и декретные выплаты от Фонда социального страхования Украины. В частности, для застрахованных лиц ФССУ финансирует больничные и декретные пособия.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“Прежде всего следует обратиться за медицинской помощью к местному врачу. Он должен предоставить документальное подтверждение факта временной нетрудоспособности. Далее нужно связаться со своим врачом в Украине, например, с помощью электронной почты или мессенджера”, — объясняют в ведомстве.

Как отмечается, на основании иностранного подтверждения (выписки или справки с указанным диагнозом) врач в Украине сможет создать для вас медицинское заключение дистанционно.

“Как только медвывод будет создан, е-больничный сформируется автоматически — такой созданный без личного приема больничный является основанием для получения помощи от Фонда социального страхования Украины. Для получения помощи работодатель должен обработать е-больничный, сформировать за ним заявление-расчет и подать его в Фонд на оплату”, — добавляют в пресс-службе.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине.

Источник:  УНН 


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