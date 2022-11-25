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Война / Энергетика

Украина миновала сложнейший этап после массированной атаки россиян на энергосистему

19:50, 25 ноя 2022
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Населённые пункты Украины постепенно получают свет в дома. В минимальные сроки Украина прошла сложнейший путь восстановления разрушенной российскими обстрелами энергосистемы.

Сложнейший этап после последней атаки россиян украинская энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", – сказал Кудрицкий.

Источник: ЛИГА. Бизнес


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