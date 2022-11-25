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Война / Технологии / Космос

Бойтесь, враги: за вами наблюдают из космоса!

19:30, 25 ноя 2022
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ГУР МО Украины провело космическую разведку объектов врага. Об этом ведомство сообщило в своем Телеграмм-канале.

150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников под наблюдением украинских разведчиков благодаря спутнику ICEYE.

Выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, включая их скрытое размещение, сообщили в ГУР.  

ICEYE — это радиолокационные спутники относительно небольшого размера, массой 85-120 килограмм (85 кг — это масса без топлива) оснащенные радарами с активной фазированной решеткой х-диапазона (Х-диапазон — это диапазон частот от 8-12 ГГц с длинной волны от 3,7-2,5 см. Именно такой диапазон частот чаще всего используется для разработки радаров гражданского или военного назначения. – Ред.). Они вращающаяся вокруг Земли на низкой околоземной орбите, на высоте около 600 км.

Известно что, на собранные украинцами 600 миллионов гривен фонд Притулы приобрел эксклюзивное право использования одного спутника до конца срока его эксплуатации, а также доступ к данным других спутников группировки ICEYE.

Это означает, что ВСУ могут полностью распоряжаться данными минимум одного спутника и, вероятно, получать данные с других спутников. То есть период получения «свежих» снимков может быть более частым чем 2 раза в сутки.

Источники: ГУР, Finanse.UA


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