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Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Лучший подарок во время блэкаута

18:41, 25 ноя 2022
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Вся Украина подвергается массированным атакам российских ракет и дронов, цель которых одна: кошмарить гражданское население до тех пор, пока оно не взвоет и не побежит к России кланяться и просить, чтобы перестали, а мы, дескать, капитулируем. Несмотря на все невзгоды, это воспринимается нашим народом с недоумением: они-то там хоть сами верят в свои бредни?. Мало того, что Украина презрительно относится к этим потугам, она находит в происходящем место для юмора, работы и... красоты мгновений. Если вот только люди не гибли...

Вита Яковлева - о светлой стороне жизни в "тёмном" Харькове. Впрочем, сегодня мы так живём все. 

Блэкаут, серия 145. В прошлый раз, когда мы всей Украиной сидели из-за этих без света, люди как-то подрастерялись с непривычки. Когда дадут свет? Как добираться домой с работы? Как планировать эту самую работу в условиях без света?

Сегодня условия те же, но реакция людей другая. Перезваниваемся-списываемся по возможности, пока есть связь. Договариваемся, что если связи долго нет, то это не повод волноваться. Вернут свет, сразу созвон.

Обсуждаем, у кого что есть для освещения. Гирлянды на батарейках, которые в старой хрустальной вазе превращаются в прекрасный светильник. 4 батареек хватает на 3 дня беспрерывной работы. Лампа, которая работает от павербанки, удобная вещь, кстати. Свечи и фонарики - это само собой, маст хев на сейчас для всех.

В рабочей группе обсуждаем, как работать журналистам без света и связи. У меня зависло 2 текста и 2 созвона. А Укренерго порадовало, что света по всей Украине не будет сутки.

Поскольку сидеть и страдать смысла все равно нет, собираюсь на улицу. Пока светло, хоть на людей посмотрю, а то последние дни безвылазно сидела дома за компом. И на снег тоже посмотрю, он красивый сейчас.

Выхожу. Снег прекрасен. Люди тоже. На улице практически аншлаг, дети бегают. Оказывается, не одна я такая умная. Мы все такие. Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Не будет света сутки? Ну и не будет, хотя и задолбали уже эти. Зато полюбуемся на снег. Красиво же...

***

Без света мы сидели почти сутки. А это значит, что и без воды и отопления. И само собой, без связи. Больше всего, как ни удивительно, напрягала именно невозможность узнать новую информацию. Что вообще происходит и когда вернут свет. Остальное раздражало, но меньше.
Со светом вопрос более-менее решаемый. Если есть несколько павербанок и не один гаджет, то можно использовать их по очереди и таким образом не сидеть в темноте. А вот то, что без света отвалились мобильная связь и возможность позвонить, раздражало.

Без воды тоже какое-то время можно обойтись. Хотя за сутки, если у тебя нет больших запасов, начинает собираться немытая посуда. Да и запасы воды потихоньку начинают заканчиваться. А если кому на работу ходить, то таки мыться с кастрюльками еще можно, но если греть в кастрюльках уже мало воды осталось, то это уже проблема.

Без отопления спасает пледик. Всякие пончо, накидки и теплые носки тоже. Ну и само собой кота под боком. Она приходит греться, притирается сбоку, чтобы я ей спину грела, но сама теплая, как хорошая такая грелка. Так что происходит взаимовыгодное обогревание друг друга.

Днем, чтобы выяснить, что вообще происходит, ходили к метро. На районе мобильная связь не ловила нигде. У метро удалось кому-то позвонить. А еще там много людей, ездит транспорт, работают супермаркеты. Метро к часу дня тоже заработало.

Пока разведали обстановку и вернулись домой, свет дали и нам. Связь тоже уже появилась, воду и отопление ждем. Но их нет по всему Харькову. Обещают к ночи, перезагружают систему. Хорошо, когда есть связь и можно узнать, чего у кого нет и когда будет. А то как не необитаемом острове себя чувствуешь.

И кстати, теперь я знаю, какие подарки мне надо на день рождения. И не только мне, а всем украинцам. Павербанки на 10-20 тысяч - их в нашей ситуации много не бывает. Лампа с USB - прекрасная вещь при блэкауте, работает от павербанки и дома светло. Свечи - красивые и большие, чтобы долго горели. В общем все, чтобы сидение без света не было темным и скучным.

Жаль, генератор в квартиру нельзя - охренеешь от его шума.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava


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