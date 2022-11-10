В Киевской области запретили иллюминацию и подсветку на Новый год

В обществе давно дискутируются темы, связанные с праздниками: нужно ли их отмечать в военное время и как широко. Сейчас ко всем темам добавился Новый год. Большинство людей считает, что не нужна никакая иллюминация, даже в "разрешённое" время, не надо ставить ёлку, а уж о фейерверках и говорить не приходится. И власть с этим согласна.

На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций. Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, "это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом".

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии — это наш гражданский фронт сегодня. Обязательно победим!" – резюмировал председатель ОВА.

В Департаменте культуры КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможность обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Источник: УНН