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Война / Культура

В Киеве демонтируют памятники советским военным Щорсу и Ватутину

14:10, 10 ноя 2022
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В Киеве решили демонтировать памятники советским военнослужащим Ватутину и Щорсу. Соответствующее решение было принято на заседании экспертного совета Министерства культуры и информационной политики, сообщили министр культуры Александр Ткаченко и член комиссии по дерусификации при МКИП Александр Доний.

"Сегодня на заседании Экспертного совета МКИП по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины", – написал Ткаченко.

По его словам, подробности принятого решения будут опубликованы позже – в официальном решении совета.

"Мы приняли решение – считать необходимым демонтировать эти сооружения – памятники Щорсу и Ватутину, с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией", – сообщил Доний в Facebook.

7 ноября памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
9 ноября в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение" бюст русского поэта Александра Пушкина.

Можно добавить: если о памятнике Щорсу можно, отодвинув политику, говорить как о произведении искусства работы известных скульпторов, то памятник Ватутину - просто очередной советский "идол", который был напоминанием о том, сколько украинцев было убито в боях за Киев - военных и гражданских, используемых в качестве пушечного мяса, без оружия и снаряжения. Именно так поступают россияне и сейчас. Снос памятника Щорсу – своеобразное завершение "дружбы": монумент был открыт в 1954 году в честь 300-летия "воссоединения" России и Украины по личному приказу Сталина. Сегодняшние события доказали, что никакой дружбы не существовало - была только имперская жажда.

Источник: ЛІГА. Новини


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