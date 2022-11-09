Крупнейший антарктический айсберг движется к своей гибели

Спутниковые снимки показывают, что крупнейший айсберг в мире, отколовшийся от Антарктиды в прошлом году, начал двигаться к своей неумолимой гибели. Все это время он дрейфовал вокруг Антарктиды и медленно таял, сообщает Live Science.

Гигантская глыба льда известна как А-76А, длиной около 135 километров и шириной 26. Это часть более крупного айсберга, А-76, который откололся от антарктического шельфового ледника Ронне в мае 2021 года. Позже он раскололся на три части: А-76А, А-76В и А-76С.

31 октября спутник NASA Terra сделал снимок, на котором А-76А виден в устье пролива Дрейка, который соединяет Тихий и Атлантический океаны между мысом Горн в Южной Африке и Южными Шетландскими островами к северу от Антарктиды. Расположение айсберга свидетельствует о том, что в ближайшие недели он продолжит движение дальше на север.

Обычно, когда айсберги дрейфуют в пролив Дрейка, сильные океанские течения быстро уносят их на восток, а затем - на север в более теплые воды, где они вскоре полностью тают.

На данный момент А-76А преодолел уже 2000 километров. Но ему удалось противостоять потере льда. Наблюдения показывают, что его нынешние размеры почти такие же, как год назад.

Однако он вряд ли будет оставаться нетронутым гораздо дольше, потому что пролив Дрейка известен тем, что отправляет айсберги в «одностороннее путешествие». Основной причиной этого является Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) - единственное течение, которое полностью обтекает земной шар. Оно транспортирует от 95 до 150 миллионов кубических метров воды каждую секунду. В результате блуждающие айсберги, попадающие в пролив Дрейка, стремительно отдаляются от Антарктики и попадают в более теплые воды.

Но свою роль в распределении и возможном разрушении ледяных масс играют и другие, более мелкие течения.

Ранее ученые заявили о том, что антарктический «ледник Судного дня», названный так из-за высокого риска коллапса и поднятия уровня мирового океана, вероятно, отступит в ближайшее время. Это добавляет беспокойства относительно экстремального повышения уровня моря, которое будет сопровождать его «гибель».

Источник: ZN,UA