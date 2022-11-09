Выход российских войск из Херсона может быть "постановочным шоу" - СО юга Украины

Заявления российского командования об отходе из Херсона могут быть «постановочным шоу», а говорить об освобождении Херсона еще рано. Об этом заявила в эфире Дождя начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Объявление об отводе войск из Херсона Гуменюк назвала попыткой российского руководства «сохранить лицо» и отметила, что это происходит не в первый раз.

«То, что сейчас заявляется (отвод российских войск из Херсона – ред.) — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизни солдат, что будет сохраняться мирное население — и очередная демонизация вооруженных сил Украины», — сказала Гуменюк.

По ее словам, настоящая военная операция требует режима информационной тишины, а «постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и тяжелых решений — это давно понятный метод оправдания себя».

При этом, как отмечает Гуменюк, рубежи обороны под Херсоном созданы, а регулярные российские войска находятся на местах и готовы держать оборону.

Заявление российского командования, как считает Гуменюк, может быть «элементом информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное впечатление об истинных намерениях».

Как известно, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.

Источник: УНН