К проекту "Сохраните украинскую культуру" присоединилась очень известная звезда из Харькова

Харьковский блогер-миллионник кот Степан стал третьим представителем-послом проекта "Сохраните украинскую культуру", сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Харьковский кот Степан, имеющий в Instagram 1,3 млн подписчиков, стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру" от МКИП. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры", - говорится. в сообщении пресс-службы министерства.

Продюсером блога является основательница всемирной премии WorldInfluencers and Bloggers Awards Мария Гражина.

Как сообщалось, ранее к сбору средств присоединился музыкант Святослав Вакарчук, передавший 350 тыс. грн на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды.

Кроме того, послами проекта "Сохраните украинскую культуру" стали группа Kalush Orchestra и исполнитель Skofka.

Источник: Интерфакс-Украина