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Война / Россия

Российским журналистам выдали новые методички: без "мобиков" и ВСУ

23:06, 08 ноя 2022
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Российским журналистам выдали новые “методички” в связи с высоким уровнем недовольства населения. Об этом сообщает Главное управление разведки.

В частности, пропагандисты РФ призывают более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин “мобики”, а ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть “боевиками” и “вооруженными формированиями”. А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру “ВСУ”, что выглядит немного смешно, если учесть, как ВСУ разделывает элитные войска России, не говоря уже о "мобиках".

Российские пропагандисты просят журналистов приписывать военное руководство Украины “западным кураторам Киева”.

Взрывы и партизанские диверсии предписывается больше не называть “хлопками”. Также тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя “убежателями” и “переждунами”.

“Появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему”, – отмечает разведка.

По данным Генерального Штаба, в городе Владивосток власти России готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

Источник:  УНН 


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