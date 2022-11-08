Ситуация в Киеве далека от объявления эвакуации - Шмигаль

Ситуация в Киеве в настоящее время далека от объявления эвакуации. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседании правительства во вторник, 8 ноября.

"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города, и тем более столицы", - объяснил чиновник.

По словам главы правительства, энергетики и силы противовоздушной обороны продолжают свою работу.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы. Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", - подытожил он.

Напомним, издание The New York Times заявило, что в Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Для этого из города нужно будет вывезти три миллиона человек.

Ради хайпа издание "немножко подкорректировало" слова заместителя председателя КГГА Ткачука, который рассказал о возможных проблемах, и фактически спровоцировало волну слухов, которые могли бы привести к панике... если бы мы не были бы украинцами! Хотя все понимают, что ситуация острая и готовятся к самым сложным моментам.

Источник: Корреспондент, InfoKava