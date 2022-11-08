"Поддержать"
Тренды:
Новости
Российским журналистам выдали новые методички: без "мобиков" и ВСУ
Ситуация в Киеве далека от объявления эвакуации - Шмигаль
Если в столице не будет новогодней елки, ей найдут замену
В Украине начались аварийные отключения света - стабилизационных мер не хватает
Всеукраинский радиодиктант: примите участие и проверьте своё знание украинского языка
Пенсия по потере кормильца: как получить, если человек пропал без вести
В США запустили ракету-носитель Антарес с конструкцией ступени украинского производства
Пять стратегически важных предприятий Украины отчуждены в собственность государства
Графики отключения света вряд ли исполнятся в точности: Киев уже отключает аварийно
Ян Валетов: Какую Родину защищают россияне в херсонских степях?
В Британии выпустили последнюю марку с королевой Елизаветой
В приложении "Дия" можно будет получить электронную выписку о месте жительства
Россия незаконно заселяет Крым людьми со своих территорий
Украинцы за границей смогут получить дубликат свидетельства о рождении
Черная пятница: история и современные реалии PR
Все новости
Война / Энергетика / Киев / Главные новости

Ситуация в Киеве далека от объявления эвакуации - Шмигаль

20:55, 08 ноя 2022
83
Версия для печати

Ситуация в Киеве в настоящее время далека от объявления эвакуации. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседании правительства во вторник, 8 ноября.

"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города, и тем более столицы", - объяснил чиновник.

По словам главы правительства, энергетики и силы противовоздушной обороны продолжают свою работу.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы. Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", - подытожил он.

Напомним, издание The New York Times заявило, что в Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Для этого из города нужно будет вывезти три миллиона человек. 

Ради хайпа издание "немножко подкорректировало" слова заместителя председателя КГГА Ткачука, который рассказал о возможных проблемах, и фактически спровоцировало волну слухов, которые могли бы привести к панике... если бы мы не были бы украинцами! Хотя все понимают, что ситуация острая и готовятся к самым сложным моментам.

Источник: Корреспондент, InfoKava


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще