В Украине начались аварийные отключения света - стабилизационных мер не хватает

В Киеве и семи областях северного и центрального регионов Украины с 9:30 8 ноября начались аварийные отключения электроэнергии, а плановые графики почасовых отключений действуют по всей территории Украины, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. "Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - отметили в Укрэнерго.

"Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям именно в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго)", - добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго указывали, что 8 ноября в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Источник: УНН