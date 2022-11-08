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Всеукраинский радиодиктант: примите участие и проверьте своё знание украинского языка
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Образование / Общество

Всеукраинский радиодиктант: примите участие и проверьте своё знание украинского языка

00:36, 08 ноя 2022
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9 ноября, в День украинской письменности и языка состоится Радиодиктант национального единства. Как сообщает «Суспільне», автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык, а читать его будет народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

«Я допускаю ошибки, и все допускают ошибки, но написание Радиодиктанта — это больше о процессе, чем о результате. Мы все продолжаем учиться, мы двигаемся вперед. Для меня речь здесь больше идет об акте единения, чем о том, чтобы написать все без ошибки», — рассказала Цилык.

Как присоединиться к написанию диктанта

Радиодиктант состоится 9 ноября в 11:00. Для того чтобы присоединиться к написанию, необходимо включить удобную для себя платформу.

Радиодиктант будут транслировать на:

  • Украинском Радио или Радио Культура;
  • телеканале Суспільне Культура;
  • диджитал-платформах: Facebook-странице «Суспільного» и YouTube-каналах Украинского Радио и «Суспільне Новини»;
    приложениях suspilne.radio или «Дія».

Текст диктанта будет опубликован 10 ноября. Если вы хотите, чтобы написанный вами диктант проверили специалисты, можно:

отправить бумажное письмо по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.
сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате.jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее опубликуют на сайте rus.radio 9 ноября.

Источник: ZN,UA   


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