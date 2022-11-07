Пенсия по потере кормильца: как получить, если человек пропал без вести

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что члены семей пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца.

В ведомстве разъяснили, кто из родственников пропавшего без вести, имеет право на пенсию по потере кормильца. Это, в частности:

Дети до 18 лет.

Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.

Дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.

Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Также в министерстве сказали, какие именно льготы предусмотрены. Это:

Путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости.

Пятьдесят процентов скидки на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги.

Право на безвозмездный проезд всеми видами городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.

Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве.

Право на безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.

Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также это можно сделать онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ или на портале «Дія».

Дополним: в нынешнем бюджете предусмотрены все необходимые средства на выплату ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих.

Источник: УНН