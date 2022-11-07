В США запустили ракету-носитель Антарес с конструкцией ступени украинского производства

В понедельник, 7 ноября, из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса Антарес.

Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС). Стыковка с МКС запланирована на 9 ноября.

Как сообщили в Министерстве, ракета-носитель Антарес состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП КБ Южное и изготовило ГП ВО ПМЗ в кооперации с украинскими предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ООО ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ, РАПИД (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Подготовка PH Антарес, ее испытание и пуск проведены с участием украинских специалистов.

Украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Отмечается, что с 2013 года ракета-носитель Антарес стартовала 17 раз, 16 из них - успешно.

Напомним, SpaceX запустила ракету с 52 спутниками Starlink.

Также сообщалось, что в Украине представили инновационную систему мониторинга за Землей.

Источник: Корреспондент