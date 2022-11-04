В Британии выпустили последнюю марку с королевой Елизаветой

Королевская почта Британии в последний раз выпустила рождественский набор марок с профилем покойной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ВВС.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества. Рисунки выполнены в стиле ар-деко.

Также к каждой марке прилагается и кьюар-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма Барашек Шон.

Но в конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына - нынешнего короля Великобритании Чарльза III. Однако, когда именно появятся марки с Его Величеством, почта пока не уточнила.

Стоит отметить, что Елизавета II, которая умерла 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Ее Величество была патроном Королевского лондонского общества филателистов - старейшего в мире клуба филателистов. Данную должность монарх, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол. Георг V, ее дед, был патроном этого общества с 1910 года.

В последний раз Елизавета II посетила Королевское лондонское общество филателистов в ноябре 2019 года. Дальнейшие визиты стали невозможными из-за пандемии коронавируса.

Источник: Корреспондент