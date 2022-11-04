Россия незаконно заселяет Крым людьми со своих территорий

Около 800 тысяч россиян незаконно переехали во временно оккупированный Крым. Об этом в комментарии для материала Daily Mail заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Во временно оккупированный Крым незаконно переехало около 800 тысяч россиян. Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу – их нужно принудительно выдворить. Поэтому, если они нелегали, то должны вернуться в россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от украинского государства право на пребывание/проживание", – заявила Ташева.

Во временно оккупированном Крыму с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину похоронили по меньшей мере 191 военнослужащего российской армии.

Источник: УНН