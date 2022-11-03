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Война / Армия / Закон и право / Главные новости

Военным разрешили предоставлять отпуск во время военного положения

20:59, 03 ноя 2022
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Во время пленарного заседания 3 ноября Рада приняла за основу и в целом законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

За соответствующее решение проголосовало 330 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк.

Теперь военные могут взять до 10 дней отпуска без учета времени, необходимого для того, чтобы доехать к месту проведения отпуска. В один конец это может быть не более двух суток. Денежные выплаты при этом сохраняются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, подписал закон о постановке женщин на военный учет в добровольном порядке.

Отметим также, Рада увеличила военные расходы госбюджета-2022 еще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов, в том числе общего фонда — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Під час пленарного засідання 3 листопада Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Источник: Слово и дело


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