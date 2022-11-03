Украинцы массово голосуют за жюри Национального отбора на Евровидении

Уже 340 тысяч украинцев проголосовали за членов жюри национального отбора песенного конкурса "Евровидение-2023" через приложение "Дія", сообщил во время брифинга руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Впервые мы выбираем состав членов жюри. На сегодняшний день, мы начали в понедельник утром, уже 340 тысяч человек на данный момент проголосовало", - сказал Баник.

"Охватить такое количество людей и спросить их мнение, это и очень большое достижение, и большие возможности. Люди чувствуют, что оказывают влияние на эти процессы. Это одно из проявлений электронной демократии", - считает Баник.

По его словам, все желающие могут проголосовать только за одного члена жюри. Три участника, которые наберут наибольшее количество голосов, и станут жюри национального отбора "Евровидение-2023".

Голосование в приложении "Дія" началось 31 октября, а завершится 7 ноября.

Источник: УНН