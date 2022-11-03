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Минагрополитики и птицеводы размышляют над тем, как сделать яйца не золотыми

14:26, 03 ноя 2022
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Министерство аграрной политики и продовольствия и ассоциация "Союз птицеводов Украины" договорились до конца года совместными усилиями стабилизировать цены на куриные яйца в Украине и не допустить превышения оптово-отпускных цен уровня, по которому яйца сейчас поставляются в торговые сети.

Как сообщается на сайте ведомства в среду, соответствующий меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, хотя может быть продлен в случае необходимости.

В рамках документа представители птицеводческой отрасли обязались насытить внутренний рынок необходимыми объемами яиц, в частности путем наращивания поголовья кур-несушек и объемов производства яиц.

Со своей стороны, Минагрополитики обязалось обеспечить производителям куриных яиц необходимые ресурсы и условия для работы, а также дать возможность привлечь доступные кредиты для развития производственной деятельности. Кроме того, оно будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки, используемые для производства кормов для птиц.

Как сообщалось, со ссылкой на данные Минагрополитики, из-за российской агрессии наибольшее сокращение производства яиц в Украине зафиксировано в апреле 2022 года – до 3,78 млрд шт., что на 17,3% меньше показателей апреля 2021 года. С мая-2022 спад их производства вышел на плато, а начиная с июля падение незначительно ускорилось (на 0,7 п.п.). В сентябре его темпы снизились, а в январе-сентябре 2022 года было произведено 9,29 млрд шт яиц, что на 15,7% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

По данным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), начавшего 20 октября расследование роста цен на куриные яйца, стоимость куриных яиц в Украине снижалась в течение февраля–мая 2022 года. Однако с июня по сентябрь цена выросла почти на 54%, тогда как потребительская инфляция в сентябре в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (в августе - 23,8%).

АМКУ подчеркнул, что проанализирует все факторы влияния субъектов хозяйствования в отрасли на ценообразование яиц. При этом комитет отметил, что подорожание может не иметь объективных оснований, даже с учетом тяжелых экономических последствий войны в Украине, поскольку рост общего индекса потребительских цен и индекса цена на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости куриных яиц.

Источник: Интерфакс-Украина


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