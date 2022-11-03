"Поддержать"
Тренды:
Новости
Военным разрешили предоставлять отпуск во время военного положения
Украинцы массово голосуют за жюри Национального отбора на Евровидении
Кто из матерей имеет право на досрочный выход на пенсию - Пенсионный фонд
Минагрополитики и птицеводы размышляют над тем, как сделать яйца не золотыми
ООН отклонила расследование по "боевым комарам" Небензи - пустая трата времени
Как выглядят цены на газ в ноябре у разных поставщиков
Укрпочта будет работать и при отсутствии света – можно будет получить много услуг
Россияне будут платить сбор за туристическую визу - упрощенный режим упраздняется
Зерновой коридор вновь в действии: суда выходят из украинских портов
Можно ли получить прибыль, играя покер на гривне? PR
В Украине вступила в силу Стамбульская конвенция
Киевский симфонический оркестр наградили престижной европейской премией
Андрей Данилко продает раритетное авто ради строительства центра реабилитации
В связи с ракетными ударами России Чехия вновь примет украинцев, которые уехали домой
Киевский метрополитен увеличил интервал движения поездов
Все новости
Политика / Война

ООН отклонила расследование по "боевым комарам" Небензи - пустая трата времени

14:07, 03 ноя 2022
96
Версия для печати

Совбез ООН отказался поддержать предложенный Российской Федерацией проект резолюции о создании комиссии по расследованию якобы осуществления на территории Украины военно-биологической деятельности США. Об этом сообщает The Washington Post.

За проект проголосовали Россия и Китай, против — США, Великобритания и Франция. Десять стран, не являющихся постоянными членами Совбеза, воздержались.

Россия неоднократно обвиняла США в производстве биологического оружия в Украине, хотя и безосновательно. Вашингтон отреагировал на это предупреждениями, что Москва может сама готовить биологическую или химическую атаку.

На прошлой неделе Россия распространила в Совбезе 310-страничный документ, в котором утверждалось, что "биологическая деятельность" осуществляется в Украине при поддержке Министерства обороны США. Василий Небензя рассказывал, что в марте на Херсонщине российские военные якобы нашли три беспилотника с емкостями, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

25 октября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел закрытое заседание по просьбе РФ, в ходе которого обсудил обвинение агрессора в адрес Украины в якобы создании "грязной бомбы". Сама Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений.

Источник: ZN,UA


   


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще