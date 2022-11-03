ООН отклонила расследование по "боевым комарам" Небензи - пустая трата времени

Совбез ООН отказался поддержать предложенный Российской Федерацией проект резолюции о создании комиссии по расследованию якобы осуществления на территории Украины военно-биологической деятельности США. Об этом сообщает The Washington Post.

За проект проголосовали Россия и Китай, против — США, Великобритания и Франция. Десять стран, не являющихся постоянными членами Совбеза, воздержались.

Россия неоднократно обвиняла США в производстве биологического оружия в Украине, хотя и безосновательно. Вашингтон отреагировал на это предупреждениями, что Москва может сама готовить биологическую или химическую атаку.

На прошлой неделе Россия распространила в Совбезе 310-страничный документ, в котором утверждалось, что "биологическая деятельность" осуществляется в Украине при поддержке Министерства обороны США. Василий Небензя рассказывал, что в марте на Херсонщине российские военные якобы нашли три беспилотника с емкостями, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

25 октября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел закрытое заседание по просьбе РФ, в ходе которого обсудил обвинение агрессора в адрес Украины в якобы создании "грязной бомбы". Сама Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений.

Источник: ZN,UA



