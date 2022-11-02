Как выглядят цены на газ в ноябре у разных поставщиков

В ноябре 2022 г. тарифные планы на газ для населения предлагают десять поставщиков в ценовом диапазоне от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом со ссылкой на данные компаний сообщает РБК-Украина.
Цены поставщиков:
"Эру Людям" - 7,70 гривен
"Энерджи трейд групп" – 7,799
"Нафтогаз Украины" – 7,96
"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98
"Полтавагаз сбыт" – 7,99
"Львовэнергосбыт" – 8,20
"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46
"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46
"СветГаз" – 9,99.
Вместе с тем, после того, как в мае "Нефтегаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
Ранее Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.