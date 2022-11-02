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Война / Общество / Бизнес

Укрпочта будет работать и при отсутствии света – можно будет получить много услуг

18:12, 02 ноя 2022
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Укрпочта будет работать даже тогда, когда будет отключен свет, но возможно будет выполнить не все операции.  Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сообщается, что независимо от графиков отключения света клиенты смогут:

- получить пенсионные и другие выплаты;
- оформить все виды отправлений;
- получить посылку;
- оформить подписку на периодические издания;
- купить товары;
- оплатить коммунальные услуги;
- осуществить почтовые денежные переводы внутри Украины.

"Опыт Укрпочты работать в условиях отсутствия автоматизации стал сейчас нашей сильной стороной: у Укрпочты сохранились алгоритмы работы "на бумажках", нам просто нужно к ним вернуться на случай, если отделения почтовой связи долгое время будут без света", - говорит гендиректор. Укрпочты

Но, как отметили в пресс-службе Украпочты, ряд операций без электричества осуществлять невозможно: нельзя пополнить карточный счет, снять наличные с карты и рассчитаться безналично.

Источник: Корреспондент


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