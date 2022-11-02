Укрпочта будет работать и при отсутствии света – можно будет получить много услуг

Укрпочта будет работать даже тогда, когда будет отключен свет, но возможно будет выполнить не все операции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сообщается, что независимо от графиков отключения света клиенты смогут:

- получить пенсионные и другие выплаты;

- оформить все виды отправлений;

- получить посылку;

- оформить подписку на периодические издания;

- купить товары;

- оплатить коммунальные услуги;

- осуществить почтовые денежные переводы внутри Украины.

"Опыт Укрпочты работать в условиях отсутствия автоматизации стал сейчас нашей сильной стороной: у Укрпочты сохранились алгоритмы работы "на бумажках", нам просто нужно к ним вернуться на случай, если отделения почтовой связи долгое время будут без света", - говорит гендиректор. Укрпочты

Но, как отметили в пресс-службе Украпочты, ряд операций без электричества осуществлять невозможно: нельзя пополнить карточный счет, снять наличные с карты и рассчитаться безналично.

Источник: Корреспондент