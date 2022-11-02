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Политика / За рубежом / Россия / Европа

Россияне будут платить сбор за туристическую визу - упрощенный режим упраздняется

17:51, 02 ноя 2022
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Кипр больше не будут применять упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами. Об этом сообщает местное издание Financial Mirror со ссылкой на источники.

Указано, что с 1 Кипр начнет взимать полную плату за оформление туристических виз с россиян, ранее освобожденных от визовых сборов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, владельцы российских паспортов должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы.

Решение Кипра, являющегося членом Евросоюза, ввести плату за туристические визы для россиян последовало за полной приостановкой соглашения об упрощении визового режима с Россией, принятого ЕС.

Как известно, 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

При этом некоторые страны ЕС вообще перестали выдавать визы туристам из России.

Источник: Корреспондент


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