Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора", пишет AP.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о "зерновом коридоре" "будет продолжаться так же, как и раньше".

Эрдоган заявил в среду, что соглашение будет отдавать приоритет поставкам в африканские страны, включая Сомали, Джибути и Судан, в соответствии с беспокойством России, что большинство зерна попадает в более богатые страны.

Как указывает Anadolu, президент Турции также заявил, что намерен сегодня, 2 ноября, переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским на тему "зернового коридора".

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в прошлые выходные, однако Турция ООН и Украина обсудили между собой, минуя Россию все стороны сделки о "зерновом коридоре", и суда вышли из украинских портов. Безопасность гарантировала Турция, у которой самый мощный морской флот в Чёрном море. После этого Россия, что называется, "дала заднюю", безуспешно пытаясь сохранить лицо при полном политическом поражении после своих безосновательных предположений и угроз в адрес Украины.

Источник: УНН