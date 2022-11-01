Андрей Данилко продает раритетное авто ради строительства центра реабилитации

Украинский артист Андрей Данилко выставил на продажу свой уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, принадлежавший Фредди Меркьюри и на котором легендарный музыкант ездил до последних дней жизни.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Он продает его ради строительства центра реабилитации и протезирования в Украине.

Торги состоятся на аукционе Sotheby в Лондоне 5 ноября. Стартовая цена лота на аукционе - 20−30 тыс. фунтов-стерлингов.

Данилко признался, что когда-то купил этот знаковый автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине.

Источник: Корреспондент