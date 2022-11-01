"Поддержать"
Тренды:
Новости
Киевский симфонический оркестр наградили престижной европейской премией
Андрей Данилко продает раритетное авто ради строительства центра реабилитации
В связи с ракетными ударами России Чехия вновь примет украинцев, которые уехали домой
Киевский метрополитен увеличил интервал движения поездов
Могут ли мужчины, воспитывающие детей самостоятельно, уехать за границу - юрист
Украинцы в Дії могут выбрать жюри Нацотбора на Евровидение
"Укрэнерго" просит украинцев о поддержке и устраняет последствия ракетных атак
В Киеве появилась улица имени полка АЗОВ
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. И никаких веерных отключений!
Ян Валетов: Переоценка собственного величия ведет Россию к агонии
В Швейцарии запустили самый длинный поезд в мире
Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Мы таки странные. И это вдохновляет!
Из российского плена возвращены 52 человека - названы их фамилии
Музыканты Kalush Orchestra встретились с Арнольдом Шварценеггером у него дома
Доставка бургеров: вкусный перекус PR
Все новости
Война / За рубежом

В связи с ракетными ударами России Чехия вновь примет украинцев, которые уехали домой

23:15, 01 ноя 2022
103
Версия для печати

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что украинцы, которые получили временные визы в Европейском Союзе и вернулись в Украину, могут вернуться в ЕС до зимы в связи с ракетными ударами РФ. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

По его словам, около 4,3 млн беженцев прибыли в ЕС, примерно пятая часть вернулась домой. Даже в Чехии, которая на сегодняшний день выдала более 450 000 виз, примерно 20% из них вернулись в Украину.

"Если кто-то тем временем выехал в Украину, живет в Украине, уже получил временную защиту в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы", - сказал министр.

По его словам, количество беженцев из Украины может вырасти до 5 млн, Чехия может принять до полумиллиона.

"Чтобы иметь возможность обеспечить достойное размещение, все, что более полумиллиона прибывших, - это уже большая нагрузка и для системы здравоохранения, и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Строить импровизированные палатки зимой точно не получится", - добавил Ракушан.

Европейская комиссия объявила в понедельник, 10 октября, что намерена продлить действие директивы ЕС о предоставлении защиты украинским беженцам до марта 2024 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в средних школах Чехии учатся 4523 украинских детей.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще