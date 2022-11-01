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Транспорт / Киев

Киевский метрополитен увеличил интервал движения поездов

15:45, 01 ноя 2022
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В киевском метрополитене с 1 ноября увеличиваются интервалы движения поездов - в межпиковые часы до 8-10 минут, сообщили в КГГА.

"В киевском метрополитене с 1 ноября будут изменены графики движения поездов. Поэтому в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут", - говорится в сообщении.

В КГГА считают, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию, на фоне постоянных российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны.

Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно, напомнили в КГГА.

Источник:  УНН 


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