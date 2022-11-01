Могут ли мужчины, воспитывающие детей самостоятельно, уехать за границу - юрист

В Украине введена всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ. Во время действия военного положения в Украине большинству мужчин призывного возраста запрещено покидать пределы страны, но есть некоторые исключения.

Юрист компании Incolanse Ольга Драчевская объяснила, могут ли мужчины, которые воспитывают детей самостоятельно, выезжать за границу и какие документы для этого нужны.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации.

Мужчины этой категории, которые планируют выезд из Украины, должны показать пограничникам свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из документов из этого перечня:

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей

Драчевская подчеркнула, что речь идет о мужчинах, которые сейчас состоят в браке.

"Если мужчина второй раз женился, то в таком случае он уже не считается лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет", – резюмировала она.

Источник: ZN,UA