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Война / Закон и право / Общество

Могут ли мужчины, воспитывающие детей самостоятельно, уехать за границу - юрист

14:35, 01 ноя 2022
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В Украине введена всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ. Во время действия военного положения в Украине большинству мужчин призывного возраста запрещено покидать пределы страны, но есть некоторые исключения.

Юрист компании Incolanse Ольга Драчевская объяснила, могут ли мужчины, которые воспитывают детей самостоятельно, выезжать за границу и какие документы для этого нужны.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации.

Мужчины этой категории, которые планируют выезд из Украины, должны показать пограничникам свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из документов из этого перечня:

  • свидетельство о смерти матери ребенка;
  • решение суда о лишении матери родительских прав;
  • решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
  • решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
  • решение суда об объявлении матери умершей 

Драчевская подчеркнула, что речь идет о мужчинах, которые сейчас состоят в браке.

"Если мужчина второй раз женился, то в таком случае он уже не считается лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет", – резюмировала она.

Источник: ZN,UA


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