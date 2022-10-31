Украинцы в Дії могут выбрать жюри Нацотбора на Евровидение

В Дії стартует опрос «Жюри Нацотбора на Евровидение-2023». Впервые в истории конкурса каждый украинец сможет принять участие в выборе членов жюри Нацотбора, который проводит Общественное.

Об этом сообщило Минцифры в Телеграмм.

Голосуйте за того, кому доверяете, чтобы в результате избрать достойного кандидата, который будет представлять Украину на весь мир на Евровидении.

Каждый голос может стать решающим. Среди кандидатов:

Джамала

DZIDZIO

Тина Кароль

Злата Огневич

Екатерина Павленко (Monokate)

Юлия Санина

Константин Томильченко

Тарас Тополя

Валерий Харчишин

Принять участие в опросе в приложении Дія можно до 7 ноября. После этого сформируют рейтинг кандидатов. В конце жюри Нацотбора войдут три из них с наибольшим количеством голосов.

Присоединяйтесь к опросу онлайн. Выделите приложение и выберите Опрос в разделе Услуги.

Инструмент электронной демократии в действии и в Дії.

Опрос в Дії запускает Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики и Общественным Вещанием, которое является членом Европейского языкового союза.