Украинцы в Дії могут выбрать жюри Нацотбора на Евровидение

В Дії стартует опрос «Жюри Нацотбора на Евровидение-2023». Впервые в истории конкурса каждый украинец сможет принять участие в выборе членов жюри Нацотбора, который проводит Общественное.
Об этом сообщило Минцифры в Телеграмм.
Голосуйте за того, кому доверяете, чтобы в результате избрать достойного кандидата, который будет представлять Украину на весь мир на Евровидении.
Каждый голос может стать решающим. Среди кандидатов:
- Джамала
- DZIDZIO
- Тина Кароль
- Злата Огневич
- Екатерина Павленко (Monokate)
- Юлия Санина
- Константин Томильченко
- Тарас Тополя
- Валерий Харчишин
Принять участие в опросе в приложении Дія можно до 7 ноября. После этого сформируют рейтинг кандидатов. В конце жюри Нацотбора войдут три из них с наибольшим количеством голосов.
Присоединяйтесь к опросу онлайн. Выделите приложение и выберите Опрос в разделе Услуги.
Инструмент электронной демократии в действии и в Дії.
Опрос в Дії запускает Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики и Общественным Вещанием, которое является членом Европейского языкового союза.