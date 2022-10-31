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Культура / Музыка

Украинцы в Дії могут выбрать жюри Нацотбора на Евровидение

23:56, 31 окт 2022
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В Дії стартует опрос «Жюри Нацотбора на Евровидение-2023». Впервые в истории конкурса каждый украинец сможет принять участие в выборе членов жюри Нацотбора, который проводит Общественное.

Об этом сообщило Минцифры в Телеграмм.

Голосуйте за того, кому доверяете, чтобы в результате избрать достойного кандидата, который будет представлять Украину на весь мир на Евровидении.

Каждый голос может стать решающим. Среди кандидатов:

  • Джамала
  • DZIDZIO
  • Тина Кароль
  • Злата Огневич
  • Екатерина Павленко (Monokate)
  • Юлия Санина
  • Константин Томильченко
  • Тарас Тополя
  • Валерий Харчишин

Принять участие в опросе в приложении Дія можно до 7 ноября. После этого сформируют рейтинг кандидатов. В конце жюри Нацотбора войдут три из них с наибольшим количеством голосов.

Присоединяйтесь к опросу онлайн. Выделите приложение и выберите Опрос в разделе Услуги.

Инструмент электронной демократии в действии и в Дії.

Опрос в Дії запускает Минцифра совместно с Министерством культуры и информационной политики и Общественным Вещанием, которое является членом Европейского языкового союза. 


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