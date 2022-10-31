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"Укрэнерго" просит украинцев о поддержке и устраняет последствия ракетных атак

18:26, 31 окт 2022
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Из-за сегодняшних ракетных атак российских террористов повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах. "Укрэнерго" просит украинцев, по возможности, ограничивать пользование электроэнергией там, где она есть, и не отчаиваться там, где ее сейчас нет - сотрудники энергетических сетей работают над устранением последствий обстрелов.

Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

«Укрэнерго» вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе “Что я могу выключить” и выключение лишнего – это помощь нам на энергетическом фронте.

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