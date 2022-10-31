Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. И никаких веерных отключений!

Понедельник в Украине, как и всегда в последние восемь месяцев, начался с российских ракет и дронов. Но украинцы уже настолько, что называется, сгруппировались, осмотрелись и уже опытным ухом и взглядом оценивают: так, это куда? это где? степень попадания? что дальше делать - сидеть дома или всё-таки что-то предпринимать? То есть, практически, мы стали другими людьми. И вот - очередной налёт...

Вита Яковлева о "Хэллоуине" 31 октября в Харькове.

Сейчас харьковчан волнует три вопроса - что так громко шипело после 2 прилетов, которые слышал весь город (и шипение, и прилеты); у кого что есть - свет, вода, свет и вода одновременно; если отключили метро, то ходят ли троллейбусы. И еще все очень рады, что веерных отключений сегодня точно не будет.

Я, когда услышала бабахи и шипении, спросонья рванула к компу - писать материал, который надо сдать сегодня. Пока свет есть. Ага, аж два раза.

Напряжение в сети - 150-170, комп загружается 150 раз, но дальше - тишина. Надеюсь, ничего внутри не сгорело, хотя вроде горелым не пахнет. И не сломалось, писать-то статью все равно надо, прилеты и нет света - не причина ее не написать.

Троллейбусы с трамваями не ходят тоже, сообщил горсовет. Только автобусы. В пабликах массово обсуждают, где их искать и что там с такси, реально вызвать? Еще харьковчане напоминают друг другу про выключить из сети все электроприборы - привет мне и моему компу, и делятся советами, какие павербанки лучше срочно купить. Я умная, я уже. Baseus, вроде хороший вариант для телефона.

Но все равно главная тема - не будет веерных отключений. Не любят в Харькове всяких ограничений и графиков, тем более что мы и так экономим электроэнергию с 24 февраля. Сидим без уличного освещения и дома не включаем иллюминацию во всех комнатах из-за светомаскировки. А что света все равно нет, так это прилеты, а не ограничения.

В общем, новая рабочая неделя начинается бодро. Чтобы никто не расслаблялся.

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava