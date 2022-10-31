"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украинцы в Дії могут выбрать жюри Нацотбора на Евровидение
"Укрэнерго" просит украинцев о поддержке и устраняет последствия ракетных атак
В Киеве появилась улица имени полка АЗОВ
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. И никаких веерных отключений!
Ян Валетов: Переоценка собственного величия ведет Россию к агонии
В Швейцарии запустили самый длинный поезд в мире
Вита Яковлева: Война, Харьковские дневники. Мы таки странные. И это вдохновляет!
Из российского плена возвращены 52 человека - названы их фамилии
Музыканты Kalush Orchestra встретились с Арнольдом Шварценеггером у него дома
Доставка бургеров: вкусный перекус PR
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Харьковчане как диагноз
Просроченный паспорт будет действовать для украинцев на срок военного времени
Укрэнерго сообщило о новых обстрелах инфраструктуры и пояснило свои действия
Украинские трейдеры начали тестировать возможность импорта электроэнергии из Европы
В ЮНЕСКО подсчитали количество уничтоженных Россией культурных объектов в Украине
Все новости
Колумнистика / Днепр / Война

Ян Валетов: Переоценка собственного величия ведет Россию к агонии

11:55, 31 окт 2022
110
Версия для печати

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов Одесса, Черноморск и Южный сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Угрозы по закрытию "зернового коридора" проигнорированы миром. Как ответит на них Россия? Конечно же, в первую очередь, обстрелами по гражданской инфраструктуре Украины, что она уже сделала утром. Большинство стран мира воспринимают шантаж мира по России как метание маньяка, загнанного в угол.

Писатель, публицист, общественный деятель Ян Валетов считает, что действия государства-агрессора – начало краха режима.

Хочу понять, что теперь могучая сверхдержава будет рассказывать о своем выходе из зерновой сделки?

И кого эти рассказы будут интересовать?

Удивительно, как можно за восемь с небольшим месяцев потерять с трудом подчищенную репутацию, превратить в ничто легенды о непобедимости армии, угробить саму армию, стать париями, продемонстрировать всему миру свою лживость и беспомощность, сделать так, чтобы даже крошечная Албания  говорила о России в ООН не скрывая брезгливости и презрения.

И ведь это еще не финал.

Проблему вижу том, что нельзя оставаться в 19-ом веке, когда основная часть мира давно живет в 21-ом. Давид победил Голиафа не потому, что подрос до его размеров, а потому, что имел пращу и мыслил иначе.

Быть большим - не означает быть великим.  

Ничтожество мышления и примитивность действий влияет на результат больше, чем размер территории. Особенно, если ты не умеешь ею распорядиться.

Кажется мне, что мы видим агонию государства российского. Идеи российской государственности, основанной на переоценке собственного ума, сил и возможностей.

Ян Валетов, публицист, Днепр

Телеграмм-канал  "Телеграммы от Валетова"


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще