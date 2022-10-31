Ян Валетов: Переоценка собственного величия ведет Россию к агонии

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов Одесса, Черноморск и Южный сегодня вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Угрозы по закрытию "зернового коридора" проигнорированы миром. Как ответит на них Россия? Конечно же, в первую очередь, обстрелами по гражданской инфраструктуре Украины, что она уже сделала утром. Большинство стран мира воспринимают шантаж мира по России как метание маньяка, загнанного в угол.

Писатель, публицист, общественный деятель Ян Валетов считает, что действия государства-агрессора – начало краха режима.

Хочу понять, что теперь могучая сверхдержава будет рассказывать о своем выходе из зерновой сделки?

И кого эти рассказы будут интересовать?

Удивительно, как можно за восемь с небольшим месяцев потерять с трудом подчищенную репутацию, превратить в ничто легенды о непобедимости армии, угробить саму армию, стать париями, продемонстрировать всему миру свою лживость и беспомощность, сделать так, чтобы даже крошечная Албания говорила о России в ООН не скрывая брезгливости и презрения.

И ведь это еще не финал.

Проблему вижу том, что нельзя оставаться в 19-ом веке, когда основная часть мира давно живет в 21-ом. Давид победил Голиафа не потому, что подрос до его размеров, а потому, что имел пращу и мыслил иначе.

Быть большим - не означает быть великим.

Ничтожество мышления и примитивность действий влияет на результат больше, чем размер территории. Особенно, если ты не умеешь ею распорядиться.

Кажется мне, что мы видим агонию государства российского. Идеи российской государственности, основанной на переоценке собственного ума, сил и возможностей.

Ян Валетов, публицист, Днепр

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