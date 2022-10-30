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Из российского плена возвращены 52 человека - названы их фамилии

16:08, 30 окт 2022
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29 октября был произведен очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших человека - офицеров, медиков, сержантов и рядовых.

Среди них - 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРО, 3 воина ВСУ и 2 гражданских.

Домой вернулись защитники «Азовстали», защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстали» и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Вернулся домой морпех, жена которого недавно вышла из плена, и доброволец из Мариуполя с символической фамилией Москва, а также моряк с острова Змеиный.

Некоторые военные были взяты в плен в Чернобыльской зоне.

Освобожденные из русского плена украинцы:

1. Альбов Андрей Алексеевич, 1984 г.р.
2. Опанасенко Андрей Андреевич, 2001 г.р.
3. Балчихлы Игорь Андреевич, 1997 г.р.
4. Бевцик Василий Юрьевич, 1968 г.р.
5. Божков Вадим Федорович, 1973 г.р.
6. Бурдейный Александр Викторович, 1998 г.р.
7. Вавилонский Дмитрий Сергеевич, 1987 г.р.
8. Гаврилюк Михаил Сергеевич, 2000 г.р.
9. Гайдук Денис Олегович, 1993 г.р.
10. Гапонов Андрей Александрович, 1989 г.р.
11. Гарлинский Александр Иосифович, 1981 г.р.
12. Гнедец Орест Зиновьевич, 1982 г.р.
13. Головинов Евгений Олегович, 1993 г.р.
14. Гопта Юрий Евгеньевич, 1999 г.р.
15. Горбань Вячеслав Викторович, 1972 г.р.
16. Гузоватый Андрей Витальевич, 1997 г.р.
17. Дашкевич Виктор Андреевич, 1993 г.р.
18. Драгуновский Валерий Николаевич, 1968 г.р.
19. Заморский Александр Владимирович, 1992 г. р.
20. Заярный Василий Александрович, 1966 г.р.
21. Зданюк Алексей Александрович, 1982 г.р.
22. Зиновчук Валентин Анатольевич, 1999 г.р.
23. Ковалев Александр Владимирович, 1976 г.р.
24. Колибаба Владислав Сергеевич, 1997 г.р.
25. Лутченко Алексей Федорович, 1977 г. р.
26. Манжос Вадим Александрович, 1996 г.р.
27. Моисеенко Андрей Валентинович, 1968 г.р.
28. Мороз Валерий Валерьевич, 1995 г.р.
29. Москва Дмитрий Андреевич, 1997 г. р.
30. Нос Александр Иванович, 1972 г.р.
31. Отрощенко Руслан Олегович, 1991 г.р.
32. Платонов Игорь Васильевич, 1969 г.р.
33. Присяжнюк Юрий Викторович, 1977 г.р.
34. Рош Максим Викторович, 1993 г.р.
35. Рудень Максим Николаевич, 2003 г.р.
36. Савчук Сергей Иванович, 1967 г.р.
37. Сердюк Роман Николаевич, 1991 г.р.
38. Серебрянников Валерий Рудольфович, 1963 г.р.
39. Скрипка Сергей Евгеньевич, 1966 г.р.
40. Старченко Геннадий Витальевич, 1987 г.р.
41. Стахов Владимир Викторович 1997 г.р.
42. Струтинский Евгений Леонидович, 1976 г.р.
43. Сулим Владимир Николаевич, 1975 г.р.
44. Татаренко Владимир Сергеевич, 1975 г.р.
45. Трач Владимир Игоревич, 2000 г.р.
46. ​​Троценко Денис Леонидович, 1985 г.р.
47. Холомеев Елизар Сергеевич, 1995 г.р.
48. Чаленко Василий Георгиевич, 1967 г.р.
49. Черпита Антон Александрович, 1993 г.р.
50. Шидловский Богдан Сергеевич, 1987 г.р.
51. Шолох Сергей Александрович, 2001 г.р.
52. Шуть Дмитрий Сергеевич, 1996 г.р.

Источник: Цензор.НЕТ


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