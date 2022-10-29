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Культура / Музыка / США

Музыканты Kalush Orchestra встретились с Арнольдом Шварценеггером у него дома

14:49, 29 окт 2022
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Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra побывали в гостях у легендарного Терминатора – актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Об этом группа сообщила на официальной странице Kalush Orchestra в Фейсбуке:

"Поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили за его поддержку, поделились насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно было встретиться с такой легендой".

Откликнулся на встречу и написавший в Твиттере Арнольд Шварценеггер:

"Было фантастично встретиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы меня вдохновляете!"

InfoKava


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