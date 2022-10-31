В Киеве появилась улица имени полка АЗОВ

Обстрелы и отключения электричества иногда мешают своевременно рассказать о важном событии. Но если событие – навсегда, то два-три дня опоздания – неважны. И то, что произошло на днях в столице – в нашем сердце и душе: в Киеве, в Оболонском районе, состоялось торжественное открытие улицы Героев полка АЗОВ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель командира полка ОЗСП "Азов", начальник штаба, майор Богдан Кротевич "Тавр", заместитель командира по тыловому обеспечению, капитан Иван Игнатьев "Игнат", основатель и первый командир полка Андрей Билецкий и третий командир полка Максим Жорин. К церемонии приняли участие представители Киевского городского совета и Оболонской районной государственной администрации.

«Мы очень благодарны народу Украины и городу Киеву за признание и открытие этой улицы. Многие наши собратья находятся в плену вместе с нашим командиром другом Редисом. Мариуполь – это было только начало. Мы продолжаем защищать нашу Родину», – сказал Иван Игнатьев «Игнат».

Первый командир полка Андрей Билецкий в своем выступлении отметил: «За каждой из этих букв на стене стоят жизни наших друзей и братьев. Название «Героев полка АЗОВ» – это в первую очередь тех, кто уже не вернется, тех, кто сегодня не с нами, тех, кто находится в плену. О героической обороне Мариуполя и "Азовстали" знает весь мир. АЗОВ показал украинцам, что можно сразиться до конца – с десятикратно превосходящим врагом. АЗОВ – это пример для всей Украины».