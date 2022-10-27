Просроченный паспорт будет действовать для украинцев на срок военного времени

Украинцы смогут на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены пользоваться просроченными паспортами, удостоверяющими личность.

Соответствующее постановление о "некоторых вопросах реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения" Кабмин принял на заседании 21 октября. Оно уже действует.

В частности, паспорта граждан Украины в форме карточки, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период военного положения), являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.

Кроме того, согласно этому постановлению, иностранцы и лица без гражданства получили право законного пребывания на территории Украины на основании вида на временное или постоянное проживание, срок действия которого истек или подлежит обмену после 24 февраля 2022 года. Эта норма будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

Подробнее о том, какие услуги доступны для эвакуированных украинцев за границей и что делает государство для внутренне перемещенных лиц - читайте в статье Татьяны Кириленко «Временно перемещены в Украине или за границей, но не забыты».

Источник: ZN.UA