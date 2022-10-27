Укрэнерго сообщило о новых обстрелах инфраструктуры и пояснило свои действия

Сегодня, 27 октября, российские захватчики вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины в намерении уничтожить как можно больше объектов энергетики. Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях.

В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня, утром Диспетчерский центр «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

В своем Телеграмм-канале "Укрэнерго" поясняет потребителям, свои действия и благодарит за экономию, которую добровольно осуществляют граждане, ограничивающие свои потребности.

"Мы видим ваши вопросы о графиках отключений и понимаем, что к ним возникает много вопросов. Именно поэтому НЭК «Укрэнерго» вместе с операторами систем распределения (облэнерго), местными органами власти, Минэнерго и Офисом Президента уже приступили к работе над тем, чтобы помочь облэнерго сделать графики принудительного ограничения потребления более понятными и предсказуемыми для потребителей.

Что происходит, пока у меня отключили свет?

В настоящее время идет ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также возможно, что именно в этот момент из-за повреждения определенных электростанций есть дефицит их мощности в сети именно вашего региона. А другие регионы не могут поделиться мощностью из-за того, что их сети также повреждены ракетными ударами и ударами дронов.

Именно поэтому вводятся временные ограничения электроснабжения.

Это вынужденный шаг для балансировки энергосистемы. Отметим, несмотря на все сложности, сейчас энергосистема Украины работает стабильно.

Итак, пока вы находитесь временно без света и тока, в это время наши энергетики чинят сети и восстанавливают подстанции в сверхсложных условиях в любую погоду.

Мы делаем все возможное, чтобы восстановить стабильность поставок. И если бы не атаки российских ракет и дронов, мы могли бы назвать дату, когда отключения закончатся. К сожалению, в военное время мы можем только сказать "делаем все, что в наших силах".

Какой эффект от добровольного ограничения, к которому призывают энергетики?

Экономное потребление электроэнергии может помочь избежать принудительных отключений. Чем меньше потребление, тем меньше вероятность, что необходимо будет применить отключение.

Даже небольшой процент экономии помогает энергетикам обеспечивать постоянную балансировку энергосистемы.

Без сознательной экономии восстановление электросетей энергетиками будет более продолжительным.

Ваша добровольная экономия электроэнергии позволяет обеспечить стабильное энергопитание быстрее. Поэтому экономия – это поддержка не только для энергетиков, но и поддержка потребителей друг другом.

Это общий вклад в сохранение объединенной энергосистемы Украины. Она – наш общий дом. Выключая лишнее, вы храните общий дом для всех украинцев".