Украинские трейдеры начали тестировать возможность импорта электроэнергии из Европы

Украинские трейдеры ООО "Д.Трейдинг", ООО "ЭРУ" и острейдер АО "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") после отмены экспорта э/э в Европу начали тестировать возможности импорта электроэнергии, начав со Словакии.

Об этом свидетельствуют результаты суточных аукционов НЭК "Укрэнерго" по продаже межгосударственного пересечения в направлении этой страны.

Согласно результатам аукционов на сайте "Укрэнерго", начиная с 16 октября эти компании бронировали разную мощность пересечения в определенные дни до 27 октября (аукционы производятся за два дня до поставки – ЕР).

Больше всего бронировал "Д.Трейдинг" - по 50 МВт на четыре дня на 16 и 23 октября и по 35 МВт на пять дней 26 октября.

"ЭКУ" бронировала 3 МВт на 4:00 и 2 МВт на 5:00 на 24 октября, 1 МВт на 5:00 25 октября и по 1 МВт на 13:00 на 26-27 октября.

"ЭРУ" бронировала 1 МВт в 4:00 на 22 октября.

Цена продажи пересечения во все дни, в которые участвовали в аукционах, составляла 0 грн/МВт-час.

Мощность пересечения, выставляемая на продажу, составляла от 50 МВт до 170 МВт на каждый час в зависимости от дня.

Вместе с тем, на сайте ENTSO-E по состоянию на 26 октября отражается физическая поставка только 16 октября, когда сечение 50 МВт на четыре часа выкупал "Д.Трейдинг".

Как сообщалост, коммерческий экспорт электроэнергии, стартовавший в конце июня со 100 МВт в Румынию, был остановлен с 11 октября для стабилизации собственной энергосистемы из-за массированных ударов российских войск по энергосистеме Украины 10 октября.

В то время мощность пересечения выросла до 300 МВт – по 150 МВт в Румынию и Словакию. Также примерно 220 МВт экспортировалось в Польшу и на разном уровне мощности в Молдову.

24 октября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта ресурса (по данным НЭК было по 300 МВт у обоих направлениям).

Тогда он отметил, что Украина еще не начала импорт электроэнергии, но техническая возможность для этого есть, как возможность запроса аварийной помощи из ЕС.

Источник: Энергореформа