В ЮНЕСКО подсчитали количество уничтоженных Россией культурных объектов в Украине

Организация Объединенных Наций использует спутниковые снимки «до и после» для мониторинга культурного разрушения, вызванного войной России в Украине.

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО заявило, что оно подтвердило ущерб, нанесенный 207 культурным объектам в Украине после российского вторжения 24 февраля.

Среди них 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.

"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая. Дальше может стать еще хуже", - заявила директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат на пресс-конференции в Женеве, сообщает новостной канал AlJazeera.

Пока во время войны ни один из семи объектов всемирного наследия не пострадал.

ЮНЕСКО — Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры — объединила усилия со Спутниковым центром ООН ЮНОСАТ.

Основываясь на отчетах с мест, ЮНЕСКО отправляет в ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем он запрашивает спутниковые изображения у коммерческих поставщиков, и небольшая группа экспертов изучает разницу между фотографиями до и после.

Команда сопоставляет изображения и затем может указать временное окно, в котором произошло повреждение.

«Это своего рода пилотный эксперимент, чтобы увидеть, как мы можем с пользой собирать эту информацию, и, возможно, в долгосрочной перспективе наша цель будет состоять в том, чтобы расширить сферу охвата за пределы Украины и вывести этот инструмент на глобальный уровень, чтобы мы действительно могли иметь своего рода интерактивный инструмент в режиме реального времени для наших экспертов», — сказала Пиккат.

ЮНЕСКО также работает с музеями и коллекциями в Украине, пытаясь бороться с угрозой мародерства — распространенной проблемой на войне.

ЮНЕСКО обсуждала с Киевом возможность вывоза объектов культурного наследия из страны на время войны, но Пиккат признала, что это был «трудный вызов», и первым шагом была эвакуация коллекций в более безопасные регионы Украины.

Как сообщалось, в октябре номинационное досье «Исторический центр портового города Одесса» было передано для включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: ZN,UA