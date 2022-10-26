Украинцев просят не возвращаться из-за рубежа до весны

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны, поскольку из-за российских атак зима будет тяжелой.

"Буду просить не возвращаться, нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает россия. Они перешли к террору гражданского населения, поскольку не могут воевать с армией, потому что проигрывают на поле боя”, – сказала Верещук.

Как отметила министр, если есть возможность остаться на зиму за границей, стоит это сделать. Она добавила, что сейчас вернуться в Украину – это снова подвергнуть опасности себя, своих детей и уязвимых родственников.

“Наши дети должны жить и учиться здесь, но пока воздержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму надо выжить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном”, – сказала Верещук.

Источник: УНН