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Война / Здоровье

В больницах Украины будут оказывать реабилитационную психологическую помощь

23:37, 25 окт 2022
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В больницах Украины появятся должности клинического психолога и психотерапевта.

Специалисты будут оказывать реабилитационную, медицинскую и, в частности, паллиативную помощь, сообщают в Министерстве здравоохранения.

К работе в должности "клинический психолог" будут допускать специалистов, получивших степень магистра (специалиста) по специальности "Психология", однако при условии, что они пройдут специализацию по специальности "клиническая психология" до 01 января 2026 года.

К работе в должности "психотерапевт" допускаются специалисты, которые получили степень магистра (специалиста) по специальности "психология" и прошли специализацию по специальности "клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "психотерапия".

Напомним, в украинских больницах теперь также официально будут работать капелланы - военные священнослужители.

Источник: Украинская правда


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