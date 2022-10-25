В больницах Украины будут оказывать реабилитационную психологическую помощь

В больницах Украины появятся должности клинического психолога и психотерапевта.

Специалисты будут оказывать реабилитационную, медицинскую и, в частности, паллиативную помощь, сообщают в Министерстве здравоохранения.

К работе в должности "клинический психолог" будут допускать специалистов, получивших степень магистра (специалиста) по специальности "Психология", однако при условии, что они пройдут специализацию по специальности "клиническая психология" до 01 января 2026 года.

К работе в должности "психотерапевт" допускаются специалисты, которые получили степень магистра (специалиста) по специальности "психология" и прошли специализацию по специальности "клиническая психология" с последующей специализацией по специальности "психотерапия".

Напомним, в украинских больницах теперь также официально будут работать капелланы - военные священнослужители.

Источник: Украинская правда